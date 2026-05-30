Košarkaši Crvene zvezde neslavno su završili ovu sezonu. Crveno-beli su izgubili od Spartaka u polufinalu Superlige Srbije, pa su nakon razočaravajućih eliminacija u Evroligi i ABA ligi okončali neuspšenu takmičarsku godinu.

Posle utakmice u Nišu je Dejan Davidovac sumirao utiske.

- Niš ovoga puta nije bio taličan. Bili smo zaista blizu da se plasiramo u finale, imali sve u svojim rukama i mogli smo da završimo utakmicu kako želimo, ali nismo uspeli. Spartak je uigrana ekipa, sa mnogo dobrih igrača koji su na okupu celu sezonu, a mi nismo uspeli da budemo pravi - rekao je Davidovac za Meridian sport.

Spartak je slavio pogotkom u poslednjim sekundama meča.

- Bilo je zaista neizvesno. Iskreno, očekivali smo da ćemo pobediti i imali smo šansu da branimo poslednji napad, ali nažalost nismo uspeli u tome i izgubili smo.

Loša sezona za crveno-bele.

- Sezona se nije završila kako smo zamislili. Od silnih očekivanja na kraju nismo uspeli da ih obistinimo. Imali smo pad u najbitnijem delu sezone, iz kojeg se nismo uspeli da se dignemo.

Promene trebera nisu bile plod neuspeha.

- Ne mislim da je uticalo. Bilo je povreda, ali tada smo odigrali najbolje u sezoni, tako da ne ne bih rekao da su promene trenera i povrede uticale da sezona bude ovakva.

Ne zna da li ostaje u Zvezdi.

- Nismo očekivali ovakav kraj, a za svoju budućnost ne znam ni sam. Videćemo - poručio je Davidovac.