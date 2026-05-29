Po završetku susreta u “Čairu”, pred prisutne predstavnike medija izašao je šef stručnog štaba Subotičana – Vladimir Jovanović. U vrlo skromnom maniru govorio je prekaljeni stručnjak, te se biranim rečima dotakao večerašnjeg rivala.

- Stvarno zahtevna utakmica. Zvezda nije u punom sastavu, ali i ovaj tim sa pet vrhunskih evroligaša je izazov za nas. Cele sezone smo bili tim, a na ovom meču smo pokazali da verujemo jedni u druge, da smo se tako ponašali od prvog do poslednjeg minuta. Dali smo sve od sebe. Odigrali smo jako kvalitetno, kao i Zvezda. Utakmica je bila baš kvalitetna sa obe strane. Lepo je bilo gledati, neizvesno do kraja, što svemu daje draž. Nije bilo lako sedeti pored klupe. Imali smo probleme u prvom poluvremenu zbog ofanzivnog skoka, posebno Nvora koji se razigrao. Uspeli smo da ga zaustavimo na pravi način. U drugom poluvremenu smo bili čvršći, a u napadu znali šta hoćemo - poručio je Jovanović, pa potom dodao:

- Čestitam Zvezdi na fer i korektnoj igri. Znam da nisi u prijatnoj situaciji, hteli su najbolje, došli motivisani… Čestitam mojim momcima. Ništa još nismo uradili. Jeste ovo velika stvar za Spartak, ali prošle godine smo izgubili od Partizana. Pred nama je jako motivisan i odličan protivnik.

Nastavio je Jovanović o finalu sa Panterima, koje je na programu u nedelju.

- Mi smo ove sezone imali promenljive rezultate, ne samo u duelima sa FMP-om. Povrede su uticale jako. U serijama su nam se povređivali igrači. To je direktno uticalo na rezultat. Vraćanje igrača je zahtevalo širenje rotacije. Tada se poremtila hemija, pa forma… Čeka nas jako agresivan tim na oba kraja terena. Šanse su 50/50. Verujem u moj tim. Trofej je veliki izazov za oba tima.

Upitan je potom da li ima poseban recept za crveno-bele, protiv kojih je slavio na četiri od prethodnih šest duela.

- Ne, nemam recept. Zvezda je veliki protivnik za svakog. Ne samo oni, već četiri, pet ekipa koji su veliki protivnici za sve unutar ABA i KLS lige. Moj posao je daleko lakši kada je motivacija za ovakve utakmice u pitanju. Nešto nije u redu ukoliko niste motivisani protiv Zvezde. Nekada i treneri promaše taktiku. Nacrtao sam jedno, a igrač uradio drugi i dao koš. Postoji visok nivo motivacije kada se igra protiv boljih protivnika.