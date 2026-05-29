Pošto je trener Đoan Penjaroja bio isključen, pred novinare je izašao pomoćni trener Mirko Ocokoljić.

-Čestitke FMP, mislim da su odigrali dobru utakmicu, tako nešto smo očekivali. Mi nismo odreagovali bolje, uložili smo puno energije, ali nismo uspeli. Nama ostaje da se odmorimo i da se pripremimo za finalni duel protiv Dubaija, a FMP želim sve najbolje.

Ocokoljić je prokomentarisao i situaciju koja je dovela do isključenja trenera Đoana Penjaroje.

-Ja mislim da je njegova reakcija bila jer je tražio da se proveri reakcija na terenu, a sudija mu je dao tehničku grešku jer je izašao iz dozvoljenog prostora. Sve ostalo što se desilo ne znam.

Na pitanje da li bi poraz od FMP mogao da ostavi posledice pred finale ABA lige protiv Dubaija, Ocokoljić je bio optimista.

-Iskreno se nadam da neće. Imamo dovoljno vremena da se pripremimo za taj duel.

Za kraj je odbacio mogućnost da su crno-beli mislima već bili okrenuti završnoj seriji ABA lige.

-Mislim da ne. Mi smo imali nekoliko dana da se spremimo za meč. Danas nismo izgledali kako smo želeli, nismo bili dobri.

Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski čestitao je FMP na pobedi i istakao da su bili energičniji tokom većeg dela utakmice.

-Čestitam FMP-u na pobedi, igrali su sa većom energijom. Nismo dobro krenuli, radili smo neke drugačije odbrane. To je izgledalo bolje, ali nismo uspeli da se vratimo.