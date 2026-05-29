Barselona uveliko radi na izboru novog trenera za narednu sezonu, a među kandidatima se nalazi i bivši strateg Crvene zvezde Janis Sferopulos.

Kako prenosi Mundo Deportivo, čelnici katalonskog kluba sastavljaju listu potencijalnih naslednika Ćavija Paskvala, sa kojim će saradnja biti okončana po završetku sezone.

Poslednja imena koja su dodata među kandidate su upravo Joanis Sfairopulos i italijanski stručnjak Paolo Galbiati.

Grčki trener trenutno je bez angažmana, pošto je početkom aktuelne sezone napustio klupu Crvene zvezde, uprkos tome što je ranije potpisao višegodišnji ugovor sa beogradskim klubom.

Barselona želi da u novi projekat uđe sa iskusnim i proverenim trenerom, a Sfairopulos iza sebe ima bogato evroligaško iskustvo, uključujući mandate u Olimpijakosu i Crvenoj zvezdi.

U narednim nedeljama očekuje se da Barselona suzi krug kandidata i donese konačnu odluku o čoveku koji će predvoditi tim u narednoj sezoni.