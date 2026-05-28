Crvena zvezda i Saša Obradović su sporazumno raskinuli saradnju.

Obradović je u oktobru prošle godine po drugi put seo na klupu crveno-belih, ali je nakon lošeg završetka sezone u Evroligi i eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige po drugi put smenjen.

Klub sa Malog Kalemegdana se oglasio saopštenjem i potvrdio da je ugovor raskinut.

- KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da je predsednik kluba Željko Drčelić postigao dogovor sa našim bivšim trenerom Sašom Obradovićem oko sporazumnog raskida ugovora.

Prema tom dogovoru, od okončanja posla u našem klubu, KK Crvena zvezda Meridianbet neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema Saši Obradoviću.

Klub i predsednik Željko Drčelić se ovom prilikom još jednom zahvaljuju našem dosadašnjem treneru na angažmanu, posvećenosti i energiji koju je uložio kao trener Crvene zvezde, i dogovoru koji je postignut oko sporazumnog raskida ugovora.

KK Crvena zvezda Meridianbet će o daljim aktivnostima blagovremeno obaveštavati javnost isključivo i jedino na zvaničnim platformama kluba - stoji u saopštenju Zvezde.