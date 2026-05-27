Osim njih dvojice, tu su bili i Saša Nikitović, trener FMP-a, i Slobodan Ljubotina, pomoćni trener Spartaka.

Najpre se obratio Penjaroja.

- Moramo da pokušamo da se takmičimo i pobedimo, ali jasno je da nije lako. Imamo iskustvo sa Kupa, sastav nije isti kao što je cele sezone i zato moramo dobro da se pripremimo. Tu su mladi igrači, ali imamo i povređene strance. Naravno, daćemo sve od sebe da se nađemo u finalu. Igrali smo na Kupu sa FMP-om, pobedili posle produžetka i bilo je veoma teško. Tim je jasan. Stranci su Nik Kalates, Karlik Džons i Bruno Fernando. Sve je jasno. Šejk Milton je povređen i njega neće biti - rekao je Penjaroja.

Po prvi put je govorio i Milan Tomić, novi-stari trener Crvene zvezde.

- Fajnal for prvi put u istoriji i to je prelepo, to su nokaut utakmice. Tu su četiri dobra tima, spremni smo za Spartak i probaćemo da se domognemo finala.

Tomić se vraća na klupu posle godinu dana pauze.

- Radio sam u Armaniju. Vrlo mi je lako, kada voliš nešto moraš da pomogneš u teškim momentima. To ću probati, cilj je da osvojimo Košarkašku ligu Srbije.

Nije hteo o Milošu Teodosiću koji bi trebalo da se priključi sportskom sektoru crveno-belih nakon Završnog turnira u Nišu.

- Ovo nije mesto da se priča o Milošu Teodosiću, posle Fajnal fora može.

Polufinala će se igrati u petak, snage će odmeriti Partizan i FMP, kao i Crvena zvezda i Spartak Subotica. Finale je na programu dva dana kasnije, odnosno u nedelju.