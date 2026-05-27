Đoković je u meču drugog kola Rolan Garosa danas pobedio Francuza Valentana Rojera rezultatom 3:1 (6:3, 6:2, 6:7 (7:9), 6:3).

- Za mene je ovo jako bitna pobeda. Uslovi su bili jako teški. Jedan veliki aplauz zaslužuje Valentan za prikazanu igru. Veliki izazov je bio za mene od samog početka. Uspeo je da pronađe svoj put u trećem setu. Servirao sam za meč, dvaput imao prednost brejka, na kraju dug meč i dosta izazovnih poena. Nadam se da više neću igrati protiv francuskog igrača do kraja turnira. Dva okršaja i deluje mi kao da sam ovde dve nedelje - rekao je Đoković na terenu posle meča.

Upitan je i koliko mu pomaže iskustvo, imajući u vidu da ima 39 godina i tri osvojena pehara na Rolan Garosu.

- Iskustvo pomaže, ali ne suviše. Biti sposoban, posvećen u svakom poenu. Mnogo je lakše reći, nego realizovati. Plus i publika koju je imao. Imao sam meč loptu u trećem setu, ali bio sam suviše pasivan u tom trenutku. Zaslužio je da dobije taj treći set. Na kraju je bio dovoljan jedan brejk u četvrtom setu. Jako težak meč, velika tenzija - rekao je Đoković.