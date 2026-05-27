Tajrik Džons je zimus napustio Partizan i prešao u Olimpijakos, sa kojim je u nedelju osvojio titulu u Evroligi.

Američki centar se nekoliko dana nakon finala oglasio na Instagramu i poslao poruku koja se može protumačiti kao provokacija na račun crno-belih.

- Sve je bilo ljubav, nikad mržnja, samo sam pokušao da jedem sa nekima koji nisu hteli da dele tanjir. Rekli su...88 ovo...88 ono...Samo dodajte šampiona, sledeći put kada pomenu 88. Zauvek blagosloven - napisao je Džons.

Usledio je odgovor Sterlinga Brauna.

- Neka si im rekao.

Podsetimo, Tajrik Džons je leta 2024. godine stigao u Partizan. U prvoj sezoni je sa crno-belima osvojio titulu u ABA ligi, ali je tokom ove takmičarske godine ušao u sukob sa navijačima i nije bilo realno da ostane, pa je usledio rastanak.