Atinski "zeleni" nisu želeli da ostanu nemi na navodno nesportsko ponašanje Tajrika Džonsa u najvećem grčkom derbiju.

Prema navodima tamošnjeg Sportdoga, sedmostruki prvak Evrope podneo je prijavu sportskom sudiji protiv američkog centra zbog namernog provociranja publike.

Doskorašnji član beogradskih crno-belih morao je da napusti teren zbog povrede, a tu priliku iskoristio je da uputi određene gestove ka tribinama. U Panatinaikosu smatraju da su oni pažljivo isplanirani, uz detaljan opis.

-Kontinuirani, provokativni gestovi bili su vrlo dobro osmišljeni kako bi simulirali pokazivanje srednjeg prsta publici. Podrugljivo se igrajući prstima, isticao je srednji prst dok se smejao i direktno se obraćao gledaocima - stoji u saopštenju tima iz prestonice.

Klub u vlasništvu Dimitrisa Janakopulosa insistira na sankcionisanju nekadašnjeg košarkaša Turk Telekoma i Efesa, zarad očuvanja integriteta takmičenja.

Džons od dolaska u Pirej igra solidno – u Evroligi beleži prosečno 7,7 poena i 4,2 skoka po susretu, na 12 odigranih utakmica.