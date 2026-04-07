Nekadašnji as Oklahome Andre Roberson imao je samo reči hvale na račun Džereda Batlera.

Batler se nalazi u lošoj formi, što se odrazilo i na rezultate Crvene zvezde, pa je Amerikanac na meti brojnih kritika. Ipak, Roberson tvrdi da je reč o sjajnom igraču.

- Neverovatan igrač. Veoma kvalitetan, sa sjajnim osećajem za igru. Igrao je mnogo pik-en-rola za nas i uvek je igrao sa visokim nivoom smirenosti. On je više kao ‘floor general’, neko ko zna kada da postavi saigrače na prave pozicije, kad da napadne, a kad da razigrava - rekao je bivši košarkaš Oklahome i dodao:

- On jednostavno ima sjajno opšte razumevanje igre. Nema sumnje da je on igrač visokog nivoa i nije iznenađujuće videti ga u poziciji u kojoj je sa Crvenom zvezdom. Mislim da će nastaviti da radi sjajne stvari. Već je pokazao mnogo, ali verujem da će napraviti još više buke u plejofu.