Neverovatne vesti su stigle iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je otkriveno da smo mogli da prisustvujemo jednom od najvećih transfera u poslednjih nekoliko godina, jer je Janis Adetokumbo bio na korak do toga da po prvi put u karijeri promeni klub i zaigra sa Srbinom!

Naime, kako je preneo Šems Čaranija, Janis Adetokumbo je trebalo da zaigra za Majami Hit, za koji nastupa srpski košarkaš Nikola Jović, dok bi u drugom smeru otišli Tajler Hiro, Kelel Varo, još igrača, kao i pikovi sa drafta.

Odlučio je Milvoki da u poslednjem trenutku stopira posao i da sve vrati na "nulu", te je tako NBA ostao bez bombe u kojoj bi, po svemu sudeći, profitirao najviše šampion najjače lige sveta iz 2006, 2012. i 2013. godine.

Poznato je da je tokom tog perioda Adetokumbo imao ponude i Golden Stejt Voriorsam kao i Minesote, ali izgleda da je najbliži bio Majami.

Posle realne šanse da do transfera dođe do 4. februara, odlučeno je da nema trejda i da Janis Adetokumbo ostaje u Milvokiju.