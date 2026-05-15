Tema je bila kažnjavanje igrača, a NBA centar je istakao da Dok Rivers nije koristio te mere."Zavisi od trenera. Dok Rivers nikoga nije kažnjavao. Momci su stalno kasnili, dolazili su da gledaju snimke kada god žele, propuštali su timske sastanke. Bila je to jedna od najluđih stvari koju sam doživeo. Bukvalno je ovako izgledalo - ako avion treba da krene u 14 časova, nismo poleteli do 16.30. Ozbiljan sam. Bilo je ludo, ljudi su kasnili satima. Došlo je do toga da sam znao da nećemo krenuti na vreme, pa sam i ja dolazio sat vremena kasnije u odnosu na predviđeno poletanje", rekao je Tarner.

Dobio je pitanje ko je najviše kasnio, a odgovor se sam nameće.

"Janis Adetokumbo. On se pojavljuje kada god želi. Kada sam video šta se dešava rekao sam mu 'Hej čoveče, imaš veću moć. Neće da te kazne, tako da radi to što radiš'. Osim u Dalasu, tad sam tražio da se ubrzamo", zaključio je Tarner.

Očigledno je i po izjavama da Dok Rivers nije držao svlačionicu, pa je zato i dobio otkaz. Na njegovo mesto angažovan je Tejlor Dženkins, ali je pitanje sa kakvim timom će igrati u narednoj sezoni.

Sva je prilika da Janis odlazi i da se samo traži najbolja moguća opcija za trejd...