Košarkaši Milvokija su ranije danas u gostima izgubili od Filadelfije 126:106 u poslednjem meču regularnog dela sezone u NBA ligi.

Adetokumbo je posle meča izjavio da je dovoljno zdrav da može da igra i istakao da je shvatio da nema kontrolu nad svojim igračkim statusom. On nije igrao od 15. marta, kada je nezgodno doskočio posle jednog zakucavanja.

Grčki košarkaš je rekao da je u poslednjih nekoliko nedelja zdrav i da želi da igra, ali je Milvoki navodio da je Adetokumbo van ekipe zbog problema sa kolenom i povrede kosti.

Američki mediji podsećaju da bi Adetokumbo mogao da napusti klub, ali ga Baksi ipak nisu trejdovali.

- Dobio sam dozvolu da igram, ne razumem. Nikada u životu nisam odbio da učestvujem u treningu. Ko god da je to smislio, ne poštuje ono što sam uradio za ovaj tim i način na koji se ponašam - rekao je košarkaš Milvokija.

- Uradio sam ono što je trebalo. Nisam mogao sada da izađem na teren. Ko ima pravo na to? To dolazi odozgo. Mislio sam da imam kontrolu, zdrav sam i igraću. To samo pokazuje da ne samo ja, nego igrači uopšte, nemaju kontrolu. Ne, nisam osećao da imam kontrolu - dodao je Adetokumbo.

On se zagrevao uoči nedavnih utakmica i nije imao nikakve probleme sa povredom.

- To je bilo iscrpljujuće za mene. Ako je bilo iscrpljujuće za mene, defintivno je iscrpljujuće za mene i organizaciju - dodao je Adetokumbo.

Košarkaši Milvokija su završili regularni deo sezone na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije sa 32 pobede i 50 poraza i nisu uspeli da se plasiraju u plej-of NBA lige.

Američki mediji navode i da je Milvoki dogovorio raskid ugovora sa trenerom Dokom Riversom.