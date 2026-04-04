Spor između prve zvezde ekipe i Baksa sada je dobio novu dimenziju, kroz istragu NBA koja želi da proveri da li Grk ne igra zbog povrede ili su u pitanju neki drugi razlozi.

Zvanično, Janis je povređen i van tima je od 15. marta kada je odigrao poslednji meč ove sezone.

Nije ga bilo ni protekle noći u teškom porazu Baksa od Bostona.

Američki mediji prenose da su predstavnici NBA već obavili razgovor i sa Janisom i sa klupskim doktorima i da su dobili kontradiktorne informacije u vezi sa njegovom povredom.

Dve strane su predočile različite verzije priče što samo može dodatno produbiti ionako sve veći jaz u stavovima koji postoji na relaciji klub-igrač u poslednje vreme, ne samo u vezi sa ovim slučajem.

Grčki superstar je, podsetimo, nedavno obavestio klub da je zdrav i da želi da igra do kraja sezone, međutim iz kluba je dobio poruke da bi bilo najbolje da odmori do kraja sezone kako ne bi rizikovao ozbiljniju povredu.

Bio je to signal i za NBA da proveri situaciju i utrvdi šta je prava istina.

Ova situacija dešava se u momentu kada bi Adetokumbo trebalo da donese odluku da li će nastaviti saradnju sa Baksima ili će tokom leta napustiti jedini kluba za koji je igrao u NBA.