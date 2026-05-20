Naime, portal "Izrael Hajom" navodi u svom tekstu da je Džons već sve finalizirao sa crveno-belima.

Džons se poslednjih meseci pominjao kao potencijalno pojačanje Zvezde, mada su tada u priči bili i drugi klubovi, kao što su Real i Fenerbahče.

S druge strane, Vlade Đurović, stručni konsultant, nedavno je istakao da mu se ne sviđa eventualni dolazak Džonsa.

- Vidim da se spominje da je Kris Džons zamena za Mekintajera koji će verovatno otići u Olimpijakos. Videli smo ga danas, ne znam šta vi mislite. Ne mogu da dam određeni sud, ali ono što sam ja video tokom sezone, nije uopšte bolji od Kodija - poručio je Đurović za momka koji je ove sezone u proseku imao 10 poena i 4,2 asistencije.

Kodi je navodno završio sve sa Olimpijakosom, pa se očekuje da iskusni Amerikanac bude zamena za njega. Iza Džonsa je odlična sezona, a imao je i neke utakmice u kojima je poveo Hapoel do pobede.

Zvezda dobija dobro pojačanje, a ostaje da se vidi da li Džons uzima ulogu prvog organizatora igre ili su crveno-beli spremni da na drugačiji način sastave tim.