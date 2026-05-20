Naime, iako se prethodnih dana spekulisalo da bi Andrej Vasiljević (16) mogao obući dres "orlova" on je to demantovao. Inače, radi se o napadaču Hamburga i sinu Dušana Vasiljevića, inače Srbina rodom iz Podgorice.

A stiče se utisak da borbu za njegovu naklonost dobijaju naše severne komšije Mađari. Ne samo što je mladić demantovao da je izabrao "orlove", već je i otkrio da uživa dok nastupa za omladinsku selekciju Mađarske.

-Imam 16 godina, još je rano govoriti o tome. Još nisam odlučio koju zemlju želim da predstavljam. Međutim, želim da razjasnim da se vest koja kruži o meni u srpskim medijima zasniva na nesporazumu. Nikome nisam ni reč rekao da želim da budem reprezentativac Srbije - poručio je Vasiljević.

Nastavio je u istom ritmu.

- Trenutno se osećam dobro u omladinskim selekcijama Mađarske. Ako bih morao da navedem karijerni put koji me inspiriše, rekao bih put Dominika Soboslaija, jer je i on sa 16 godina otišao u inostranstvo, zatim je mlad postao seniorski reprezentativac, a kasnije i kapiten tima.

Ostaje da se vidi kakva će konačna odluka biti, ali velika šteta za Srbiju bi bila da izgubimo još jednog mladog igrača.