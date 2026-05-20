Uradila je mnogo Ana... Bila je prva na svetu, ima i jedan veliki pehar.

Bilo je to leto 2008. godine. Ana Ivanović, tada 20-godišnja teniska senzacija iz Srbije, osvojila je Rolan Garos.

Milioni su gledali kako ponosno podiže trofej, a dok se Parizom ori srpska himna "Bože Pravde" niz lice joj teku suze, zbog reće, ponosa, ostvarenja sna.

- Još uvek ne mogu da verujem šta se dogodilo. O ovome sam sanjala još kao devojčica, kada sam biciklom išla na treninge. Hvala svima, a pogotovo mojim navijačima, od kojih su neki prešli skoro celu Evropu da bi gledali ovo finale - rekla je tada Ivanovićeva, koja je jedina srpska teniserka sa grend slem titulom.

Cela Srbija je tada plakala sa sjajnom teniserkom. Posle ovoga očekivalo se da Ana nastavi da gazi na terenu, ali... Došlo je do preokreta, imala je problema i sa povredama i jednostavno nije uspela da nastavi kako se od nje očekivalo.

Ipak, kad se podvuče crta, uradila je neverovatne stvari u karijeri, ako ništa, samo zbog ovoga je vredelo igrati tenis i biti na terenu.

Ana je u poslednje vreme istakla da se vratila prvoj ljubavi i da je sve češće na terenu. Igra tenis, a nedavno je bila i na turniru u Madridu. Očekuje se da igra turnire legendi... Srpkinja je u poslednje vreme u centru pažnje zbog svega što se desilo sa Bastijanom Švajnštajgerom. Posle razvoda bila je sama, a sada stižu inforamcije da ima novu ljubav i da je ponovo srećna.