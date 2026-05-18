Nekadašnji trener bivše prve teniserke sveta, Nemanja Kontić, podelio je u podkastu „Reketiranje“ neverovatnu priču iz vremena kada je sarađivao sa Anom Ivanović

Jedan potpuno spontan trenutak opuštanja u njenoj luksuznoj vili na Majorci pretvorio se u pravu dramu iza kulisa, a sve zbog nepromišljenog poteza na društvenim mrežama.

Sve je počelo jednom estetskom fotografijom pored bazena, koja je u rekordnom roku izazvala gnev vernika širom sveta.

Kontić se prisetio kako je morao ekspresno da gasi požar i objasni teniserki koliki je incident zapravo napravila:

-Ja sam bio u situaciji kada sam trenirao Anu Ivanović... Ona ima na Majorki vilu, bazen, sve... U dvorištu ima palme, i ispod palmi stoji Buda.

Ona je objavila sliku, ona je sela u krilo Budi, razumete? Tako je, ona je sela Budi u krilo i slikala se i objavila na Instagramu. Ja sam rekao: Devojko, to ne smeš da radiš.

Nije prošlo ni sat vremena, takve je optužbe dobila. Ona je tako mogla da plati ozbiljne, preozbiljne kazne svima tamo... Protiv religije, protiv vere...

Onda sam joj objasnio, da ne mogu da verujem da joj niko ne objasni: Vidi, devojko, ti si ozbiljna ličnost da bi takve stvari radila."

Dok javnost Anu Ivanović pamti po istorijskom osvajanju Rolan Garosa i dominaciji na WTA listi, njena intima je u poslednje vreme ponovo pod lupom medija, naročito nakon zvaničnog razvoda od bivšeg nemačkog fudbalera Bastijana Švajnštajgera.