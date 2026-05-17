Italijanski teniser Janik Siner osvojio je masters u Rimu!

Siner je u finalu sa 6:4, 6:4 pobedio Kaspera Ruda.

Ovo je neverovatni šesti vezani masters koji je Siner osvojio, a ujedno je i kompletirao “zlatni masters” – u svojoj kolekciji sada ima svaki turnir iz ove serije. To je za rukom pošlo još samo Novaku Đokoviću, sa tim što je Srbin svaki masters osvojio makar po dva puta.

Neduog nakon velikog dostignuća, Sineru se obratio upravo Đoković.

- Čestitam Janik! Impresivno! - napisao je Novak u prvoj objavi.

A zatim je dodao još jednu:

- Dobrodošao u ekskluzivni klub.