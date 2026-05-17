Borba je od samog početka opravdala očekivanja ljubitelja boksa. Nakon opreznijeg ulaska u duel, oba boksera su tokom sve tri runde prikazala veliku borbenost, snažne razmene udaraca i izuzetnu želju za pobedom. Posebno uzbudljiva bila je završnica meča, u kojoj je Jovan Nikolić pokazao veću konkretnost i preciznost.

Jednoglasnom odlukom sudija, pobedu je odneo Jovan Nikolić, kojem je pripala zlatna medalja, dok je Almir Memić osvojio srebrno odličje.

Duel je završen sportskim i prijateljskim pozdravom dvojice boksera, što je ujedno bila i najlepša slika večeri i potvrda pravih sportskih vrednosti koje ovaj turnir promoviše.

Pravi sportski spektakl i duel dostojan najvećih bokserskih događaja, vatra u očima, barut u rukama, sudar dva srpska bokserka asa u kojem su još jednom pokazali kvalitet, borbenost i šampionski karakter pred ljubiteljima plemenite veštine.

Nakon sudara Nikolića i Memića u Obrenovcu koji je bio meč šampionata, možemo sa zadovoljstvom reći da imamo dvojac rivala koji će obeležiti vreme koje je pred nama.