Srpska bokserka Sara Ćirković nije uspela da osvoji zlatnu medalju na Svetskom kupu u Brazilu, pošto je danas u finalu u Foz do Iguasu u kategoriji do 54 kilograma poražena od Kineskinje Junman Gan rezultatom 3:2.

Sara Ćirković je prethodno na putu do finala pobedila Argentinku Melani Martinez, Brazilku Tati de Žezus, Irkinju Dženifer Lihejn i Vidad Bertal iz Maroka.

Srpska bokserka je na turniru u Brazilu osvojila prvu medalju za Srbiju u takmičenjima pod okriljem World Boxinga.

Svetski kup je prilika za osvajanje bodova za World Boxing rang-liste, a ti bodovi imaće ulogu i u kvalifikacijama za Olimpijske igre koje će 2028. godine biti održane u Los Anđelesu.