Košarkaš Minesote Entoni Edvards biće van terena nekoliko nedelja zbog povrede.

Najbolji igrač Timbervulvsa se povredio u četvrtoj utakmici plej-of serije protiv Denvera koju je njegov tim dobio rezultatom 112:96 i tako poveo sa 3:1. Ipak, sve je ostalo u senci njegove povrede.

Edvards nema oštećenja ligamenata levog kolena, ali je istegnuće prisutno.

Odmah će započeti rehabilitaciju, a dodatni udarac za Minesotu je to što je Donte Divićenco doživeo povredu Ahilove tetive.

Peta utakmica je na programu u utorak od 4:30, a domaćin će biti Denver. Nikola Jokić i drugovi su pred eliminacijom i pobeda im je neophodna kako bi ostali u igri, a posao će im biti olakšan pošto je protivnik sada drastično oslabljen.

Edvards ove sezone prosečno beleži 28,8 poena, 5 skokova i 3,7 asistencija po utakmici.