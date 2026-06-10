Košarkaši Partizana ostali su u igri za titulu šampiona ABA lige. Crno-beli su na svom terenu pobedili Dubai rezultatom 84:70 i tako smanjili na 2:1 u seriji.

Posle meča u Beogradskoj areni je svoje utiske sumirao Đoan Penjaroja.

- Mislim da smo zaslužili dav večeras pobedimo. Bolje se takmičimo kod kuće u ovakvoj atmosferi i sa ovakvim navijačima. Različita utakmica u odnosu na one dve tamo. Mi smo kontrolisali defanzivno, ritam igre u tranzicijiveoma je važno da budemo konstantni u igri, pogotovo mentalno. Srećan sam jer smo odigrali solidno na obe strane parketa, ali to je samo jedna pobeda. Sada je 2-1 i moramo se pripremiti za petak - počeo je trener Partizana.

Da li je odbrana rešila utakmicu?



- Dubai je dobar tim, sa dobrim trenerom i igračima. nije lako zaustaviit njihovu napadačku igru. Jasno je da smo zaustavili važne igrače, ali verujemo da neće Musa i Bejkon isto odigrati i moramo biti spremni na to. Moramo da igramo odbranu kao tim, zajedno, ne individualno. Moramo da kontrolišemo Bertansa i njegov šut za tri, Musa i Bejkon su imali slabe procente večeras...



Da li će ovakva igra biti dovoljna za četvrtu utakmicu?



- Videćemo. Pokušali smo da igramo bolje, da kontrolišemo 1 na 1 situacije, skokove, izgubljene lopte... Petak je nova utakmica i nova šansa da igramo još bolje. Sada je vreme za odmor i sutra se već spremamo za petak.



Šta ćete reći igračima pred utakmicu u petak?



- Plej-of je, svaka utakmica je drugačija. Veoma je teško u ovom momentu, bilo je 2-0. Nismo loše igrali u Dubaiju, moramo da imamo kontrolu nad tranzicijom, skokovima. Petak je nova utakmica, pokušaćemo da igramo slično, ali rival će sigurno pokušati da bude bolji - zaključio je Penjaroja.