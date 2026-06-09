Košarkaši Partizana dočekaće sutra od 19 časova ekipu Dubaija u Beogradskoj areni. Dubai vodi 2:0 u seriji i ukoliko sutra zabeleži pobedu osvojiće titulu šampiona ABA lige.

"Očekivanja su da pobedimo utakmicu, tako da ništa još nije gotovo. Verujem da smo spremni da odigramo sutra dobar meč. Radili smo na detaljima koje moramo da poboljšamo. Što se tiče navijača, nadam se da će nam pomoći da ostvarimo važan trijumf, a igrači će dati sve od sebe, u to verujem", rekao je Penjaroja, a prenosi sajt kluba.

Zamenik kapitena Partizana Aleksej Pokuševski naveo je da očekuje pobedu i nastavak finalne serije.

"Odigrali smo dve utakmice kod njih, ova druga je bila mnogo bolja, ali nažalost nismo uspeli da pobedimo. Imali smo par lošijih minuta u drugom poluvremenu i mislim da je to presudilo. Sada, kod nas imamo, nadam se, još dve utakmice koje verujem da možemo da pobedimo, uz pomoć publike, dosta sigurnije i da ćemo izboriti tu petu utakmicu da na kraju i osvojimo titulu. Kada igramo kod kuće pred našim navijačima, uglavnom dolazimo do pobeda, tako da, još jednom, pozivam sve navijače da dođu sutra, mislim da će nam to biti od velike pomoći", izjavio je Pokuševski.

Potencijalna četvrta utakmica igrala bi se 12. juna u Beogradu, a eventualna majstorica 16. juna u Dubaiju.