Odigrali smo dobar meč, ali utakmica traje 40, a ne 32 minuta. Sve do početka poslednjeg kvartala izgledali smo dobro u oba smera, rekao je trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja posle poraza od Dubaija (86:81) u drugom meču finala ABA lige.

- Meč je bio u egalu, ali smo zatim upali u seriju grešaka, to je stvorilo nervozu, koja se odrazila na obe strane parketa, a Dubai je to znao i umeo da kazni u režiji Kabingelea i Bejkona - istakao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Treći meč na programu je u sredu u 19.00.