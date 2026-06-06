Fudbaler Olimpik Marseja Leoardo Balerdi mogao bi da propusti predstojeće Svetsko prvenstvo, na kom je bio planiran da debituje, za reprezentaciju aktuelnog svetskog šampiona Argentinu.

Balerdi je doživeo povredu na treningu u završnici pripremna za Mundijal, baš pred prjateljski susret sa Hondurasom, koji će biti odigran predstojeće noći.

Kako navode tamošnji mediji, on je završio trening odvojeno od ekipe, a teren napustio vidno utučen, dok je po povratku u hotel bio u suzama.

Prema prvim procenama, najverovatnije će propustiti Mundijal, a u najboljem slučaju bi pauza trajala mesec dana, što bi ostavilo tek teorijske šanse 27-godišnjem defanzivcu za nastup u završnici, jer bi svakako bio van forme.