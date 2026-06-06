Kako otkriva španski Sport, Viktor Osimen bi ovog leta mogao da se preseli u La Ligu.

Za nigerijskog reprezentativca zainteresovana je Barselona.

Katalonski klub je u pregovorima sa Alvarezom iz Atletiko Madrida, ali se čini da će Argentinac produžiti ugovor sa Madriđanima.

Tako u prvi plan sada izbija Osimen koji je imao sjajnu sezonu u Galatasaraju.

Osimen ima ugovor sa turskim klubom do leta 2029. godine, a trenutna cena mu je 75 miliona evra.

Ove sezone na 33 meča postigao je 22 gola i dodao osam asistencija, što znači da je učestvovao na svakom odigranom meču u jednom pogotku.