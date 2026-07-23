Velika tuga u srpskom fudbalu. Preminuo je Dragan Jablan, jedan od najvećih talenata koje je iznedrio Lovćenac.

Tužnu vest saopštio je njegov matični klub, FK Njegoš iz Lovćenaca.

- Sa velikom tugom i neizmernim žaljenjem opraštamo se od Dragana Jablana, jednog od najvećih fudbalskih talenata koje je Lovćenac ikada iznedrio.

Dragan je svoje prve fudbalske korake napravio u FK Njegoš, odakle ga je talenat odveo u Vojvodinu, AIK iz Bačke Topole i Spartak, a njegov kvalitet prepoznat je i kroz nastupe za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije.

Ipak, bez obzira na to gde ga je fudbalski put vodio, zauvek je ostao deo naše priče i ponos Lovćenca. Njegovo ime ostaće upisano u istoriji našeg kluba i našeg mesta, kao podsetnik na generaciju koja je inspirisala mnoge koji su došli posle nje.

U ovim teškim trenucima, porodici Jablan, rodbini, prijateljima i svima koji su ga voleli upućujemo najiskrenije saučešće.