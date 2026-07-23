Još u završnici prošle sezone je bilo jasno da će Kodi Miler-Mekintajer nastaviti karijeru u Olimpijakosu.

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde je stigao u Atinu i po dolasku na aerodrom "Elefterios Venizelos" dao prve izjave kao novi član crveno-belih iz Pireja.

- Sada sam umoran od puta, ali sam veoma uzbuđen zbog dolaska. Sutra ću razgovarati sa trenerom i stručnim štabom.

Šta ga je ubedilo da prihvati ponudu Olimpijakosa?

- Oduvek sam želeo da igram u Grčkoj. Razmišljao sam o tome poslednjih pet godina i želeo sam da igram za Olimpijakos, uz vrhunske igrače i ovaj stručni štab.

O razgovoru sa Žanom Monterom:

- Uzbuđen sam što ću igrati sa svima. Ekipa ima neverovatan talenat, svako je poseban na svoj način. Posebno Montero, koji ima veliki talenat. Svi su važni i zbog toga sam veoma uzbuđen.

Da li osvajanje Evrolige donosi dodatni pritisak ili motivaciju?

- Ja sam motivisan igrač i spreman sam za rad. Idem dan po dan, utakmicu po utakmicu, korak po korak. Trudim se da ne gledam previše unapred. Znam šta ekipa i trener traže od mene.

Kodi je dve godine proveo u Zvezdi, ali nije spomenuo bivši klub. Samo je istakao bratske odnose.

- Uzbuđen sam što ću igrati za njih. Imao sam fer duele protiv Olimpijakosa. Sada sam član njihove porodice i dolazim iz ekipe koja ima bratske odnose. Srećan sam i uzbuđen zbog toga.

O tome da li se uklapa u stil igre trenera Jorgosa Barcokasa:

- Nadam se da je tako, zato sam i ovde. Želim da pomognem svima i da svi doprinesemo svojom energijom - zaključio je Kodi Miler-Mekintajer.