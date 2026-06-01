Dosadašnji košarkaš Crvene zvezde Kodi Miler Mekintajer više nije igrač kluba sa Malog Kalemegdana, objavili su crveno-beli.

Reprezentativac Bugarske napušta Zvezdu posle dve odlične sezone, a njegov naredni klub trebalo bi da bude Olimpijakos.

- Dosadašnji prvotimac Zvezde Kodi Miler Mekintaјer neće naredne sezone nositi dres ovog kluba. U crveno-belom dresu јe proveo dve sezone i odigrao јe 132 utakmice. Crvena zvezda želi puno zdravlja, sreće i sportskih uspeha Kodiјu u nastavku njegove kariјere - stoji u saopštenju Zvezde.

Kodi je za dve godine postao nosilac igre Zvezde, ove sezone bio je najbolji asistent Evrolige, a jasno je da će biti teško nadomestiti njegov odlazak.