Košarkaš Real Madrida Mario Hezonja, mogao bi da postane novi igrač Olimpijakosa.

Naime, kako prenosi "sportdog", hrvatski as je velika želja crveno-belih iz Pireja koji će učiniti sve kako bi ga preselili iz Španije u Grčku.

Olimpijakos bi tako mogao da zada još jedan veliki udarac Realu, nakon što ga je pobedio u finalu Evrolige.

Hezonja ima ugovor sa Realom do 2029. godine. Sigurno je da neće biti jeftin, ali finansijski deo ne bi trebao da bude problem za Olimpijakos. Najveću prepreku čini činjenica da Real verovatno nije spreman da pusti Dubrovčanina tako lako, jer je Hezonja i dalje u svojim najboljim igračkim godinama i jedan je od ključnih igrača tima.

Hrvat je svojevremeno bio velika želja Partizana. Poznato je da je Hezonja navijač crno-belih, ali do transfera nije došlo. Sada bi mogao da obuče crveno-beli dres, ali ostaje da se vidi koliko je to realno.