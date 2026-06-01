Kako prenosi španski “Diario Sur”, razlaz Navara i Unikahe iz Malage je izvestan.

Ovaj medij iz Andaluzije je saopštio da se 50-godišnji stručnjak već oprostio sa igračima i članovima stručnog štaba.

Španski “Encestando” navodi da je Crvena zvezda voljna čak i da plati izlaznu klauzulu za trenera koji na klupi Unikahe sedi od 2022. godine.

“Navaro sa klubom iz Malage ima ugovor na još godinu dana. Međutim, Crvena zvezda je voljna da plati njegovu otkupnu klauzulu”, navodi novinar Rodrigo Krespo.

“Diario Sur” je prethodnih meseci, logično, pisao o udaljavanju Navara i uprave Malage. Povezivao se Bask i sa Barselonom kada je postalo jasno da će Ćavi Paskval napustiti Katalonce, i u tom periodu se govorilo o otkupnoj klauzuli.

Navodilo se da je iznos 300.000 evra.

Baš kao i Đoan Penjaroja pre dolaska u Partizan, Navaro nikada nije radio van španske lige.