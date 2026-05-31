Košarkaši Spartaka iz Subotice osvojili su prvu titulu prvaka Srbije, pošto su večeras u finalu Završnog turnira KLS u Nišu posle produžetka pobedili FMP rezultatom 76:73.



- Čestitam Spartaku na tituli. Zasluženo ili ne, ko pobedi, taj je zasluženo pobedio. Da li je utakmica za analizu u smislu naše igre, jeste sigurno. Ušli smo nešto stegnutije, što apsolutno nismo smeli da radimo. Imali smo greške koje nismo pravili cele sezone, bili smo zamagljeni. Ali, to je do iskustva, moji igrači se prvi put nalaze u ovakvoj situaciji u smislu bitnosti utakmice. Nikad se nismo predavali, ubacili smo u sedmu brzinu od pet koje postoje, u smislu karaktera ili energije, sveli smo Spartak na pet poena. I u produžetku smo imali minijaturu koja nije prošla da bi se završilo pobedom i u regularnom delu - izjavio je Nikitović na konferenciji za medije.

On je naveo da je u dodatnih pet minuta bilo dosta grešaka oba tima.

- Dosta grešaka i FMP-a i Spartaka, ali i još jednog aktera meča. Ne treba da zaboravimo i tri igrača, ujedno i mojih dugogodišnjih prijatelja, koji sude. Ne zameram, ali i oni znaju da pogreše, kao i igrači. Ipak, siguran sam da treneri najviše greše i njima prvo 'lete glave'. Zašto bismo mi uvek bili krivi za poraze? Mislim da su obe ekipe bile lošije u produžetku, ali mislim i da moja tri prijatelja nisu bila na nivou kod odluka koje su se izdešavale. Ne kažem da bismo pobedili, ali kriterijum je išao gore-dole. Mislim da je protivniku dva puta suđeno faul za tri poena, a mojim igračima nije ni jednom. Koji je kriterijum bio, ne znam, a to je moglo da bude i za pobedu, pa je samim tim to bila bitna odluka. Čestitam Spartaku, a i mojim igračima na sezoni, u obe lige i u Kupu ovde. Fantastična sezona, što je dokaz da se odlično radilo - izjavio je trener FMP-a.



- Ja sam najiskrenije čestitao igračima i ljudima iz Spartaka. Rekao sam u lice, da ne govorim sad o imenima, vrlo bitnim ljudima iz Spartaka: 'Čestitam na zasluženoj pobedi', a oni su rekli nešto drugo. Za mene je to zasluženo, a čak za njih možda i ne. Da li je bio faul pri šutu za tri poena za nas? Naravno da nije bio faul za tri poena, jer nije suđen. Logično - dodao je Nikitović.



Trener FMP-a je izjavio da ne voli da priča o suđenju.

- Ja ne volim uopšte da pričam o suđenju, ali kad mi kažu ljudi koji su gledali i komentatori, da su sudije odlučile meč, onda mi to daje povoda za sumnju da i ja to pomislim. A stvarno su bile neke situacije koje su bile čudne. To pričaju ljudi iz studija, tamo gde imaju usporeni snimak i sve drugo, pa su imali uvid u nešto što ja sa terena nisam mogao da vidim. Zato sam i dao takav komentar, ne gledajući te stvari, a uživo mi se činilo da je moglo drugačije - rekao je Nikitović.



On je naveo da je FMP imao veći indeks od Spartaka.

- Retko kad se dešava da izgubi ekipa koja je imala veći indeks. Ja ne znam da li vam je to zanimljivo, ali često se dešava, kada večiti igraju Evroligu, da novinari vole da sabiraju indeks srpskih igrača. Pričamo, i pričali smo već, ovo su dva različita koncepta tima. Mi smo zasnovani na srpskim igračima i kod nas 80 do 90 posto poena postižu domaći igrači, a koliko je to u Spartaku? Ne umanjujem ništa, ali imam mogućnost, pošto retko kad ima ovoliko medija, da skrenem pažnju na to koliko ima domaćih igrača. A kad se desi krah Crvene zvezde i Partizana, onda se tek priča o ovome. Mi smo zemlja Srbija, treba da gajimo naše igrače - istakao je Nikitović.