Spartak je sjajno otvorio utakmicu i već posle prve četvrtine stekao ogromnu prednost od 31:12.

Borac je uspeo da se vrati tokom druge deonice, koju je dobio sa 30:15, pa je meč ponovo ušao u neizvesnu završnicu.

Ipak, ekipa iz Subotice uspela je da sačuva prednost i obezbedi plasman među četiri najbolje ekipe u domaćem prvenstvu.

Najefikasniji kod Spartaka bili su Henlan i Nikolić sa po 16 poena, Drobnjak je dodao 13, a Hokins 10 poena.

U ekipi Borca istakli su Čarapić sa 12 poena, dok su Pavle Nikolić i Ćurčić ubacili po 10.

U polufinalu završnog turnira KLS, koji će biti odigran od 29. do 31. maja, Spartak će igrati protiv Crvene zvezde. U drugom polufinalu sastaju se Partizan i FMP.