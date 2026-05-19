Vest da je mlada Ines Stojanović preminula pogodila je Srbiju... Ova mlada košarkašica imala je samo 17 godina.

Uzrok smrti nije poznat.

Ines Stojanović, rođena 1. januara 2009. godine u Subotici, smatrana je jednom od najperspektivnijih mladih igračica u zemlji. Pre dolaska u Megu, sa velikim uspehom je nastupala za ŽKK Spartak iz Subotice, gde je takođe ostavila neizbrisiv trag kao najtalentovanija košarkašica svoje generacije.

Kao članica ŽKK Mega MIS Beograd, takmičila se u Prvoj ženskoj ligi Srbije, najvišem rangu takmičenja. Svoj debi u seniorskoj konkurenciji i prve poene zabeležila je na početku sezone 2024/2025, na utakmicama protiv ekipa poput Sloge, gde je upisala minute, skokove i pogotke.



Ova tragična vest predstavlja još jedan težak udarac za srpski sport, koji se u poslednje vreme suočio sa nizom preranih odlazaka istaknutih sportista i sportskih radnika.