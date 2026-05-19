Košarkaši San Antonija pobedili su kao gosti Oklahomu posle dva produžetka rezultatom 122:115 (108:108 u regularnom toku) i tako poveli 1:0 na startu finalne serije Zapadne konferencije NBA lige.

U regularnom toku šut za pobedu nije iskoristio gost, u prvom produžetku domaćin, a zatim je San Antonio rešio pitanje pobednika u drugom produžetku.

Košarkaš Sparsa Viktor Vembanjama je dominirao sa 41 poenom uz 24 skoka uz po tri asistencije i blokade.

Pored Francuza u redovima Sparsa istakao se i ruki Dilan Harper sa 24 poena, 11 skokova i šest asistencija, dok je Stefon Kasl imao 17 poena i 11 asistencija.

Aleks Karuzo je sa 31 poenom bio najefikasniji kod domaćina, Džejlen Vilijams je dao 26 poena, dok je MVP lige Šej Gildžes-Aleksander stao na 24 poena, uz očajan šut igre - 7 od 23, za čak 52 minuta provedena na parketu.

Drugi meč serije igra se takođe u Oklahomi, a u veliko finale NBA lige će klub koji prvi stigne do četiri pobede.