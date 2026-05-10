Američki stručnjak Dejvid Fizdejl imenovan je za novog selektora košarkaške reprezentacije Nigerije, pa će sarađivati i sa igračima iz redova večitih rivala - KK Crvena zvezda i KK Partizan.

Fizdejl iza sebe ima bogato NBA iskustvo, pošto je kao glavni trener predvodio Memfis Grizlise i Njujork Nikse u periodu od 2016. do 2019. godine. Nakon toga radio je kao pomoćni trener u Los Anđeles Lejkersima i Finiks Sansima.

Novi selektor Nigerije imaće priliku da vodi nekoliko poznatih igrača iz ABA i Evrolige. U reprezentaciji bi trebalo da nastupe košarkaši Zvezde – Čima Moneke, Ebuka Izundu, Džordan Nvora i Semi Odželej, ali i centar Partizana Tonje Džekiri.

Košarkaška javnost sada sa velikim interesovanjem prati kako će izgledati novi projekat reprezentacije Nigerije, posebno zbog velikog broja igrača koji nastupaju u evropskim klubovima i NBA ligi. Fizdejl bi svojim iskustvom mogao da donese ozbiljan iskorak ovoj selekciji pred naredna velika takmičenja.