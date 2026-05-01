Regionalna ABA liga objavila je danas idealnu petorku regularnog dela sezone, a može se reći da će mnogi biti iznenađeni odabirom trenera, novinara, pa i samih navijača, pošto se među pet igrača našao samo jedan iz redova večitih!

Naime, u prvoj petorci svoje predstavnike imaju Dubai (dva igrača), a potom Partizan, Mega i Kluž, koji su dobili po jedno mesto. Sa druge strane, interesantno je da Crvena zvezda nije dala nikoga od predstavnika među najboljima.

Tako je Mfiondu Kabengele iz Dubaija kao centar zavredio mesto najboljeg, a rame uz rame sa njim bio je i saigrač Dvejn Bejkon, koji nastupa na poziciji beka.

Iz Partizana je tu Isak Bonga, koji je inače tokom jučerašnjeg dana proglašen za najboljeg defanzivca ABA lige, a iznenađujuće se među petoricom našao i Mič Krik iz ekipe rumunskog Kluža.

Za kraj, tu se potpuno zasluženo našao i najbolji mladi igrač ABA lige i od prošlog leta i igrač Milvoki Baksa, Bogoljub Marković, koji je odigrao još jednu skoro savršenu sezonu za Megu.

ABA liga je objavila da je Kabengele dobio 12,1% glasova, da ga je pratio Marković sa 10,6%, sledi Bonga sa 8,8%, Krik je dobio 8%, dok je Bejkon bio peti.

Odmah ispod, van konkurencije, su se našli Džered Batler iz Crvene zvezde (7,1%), Jogi Ferel iz Budućnosti (4,9%), Mekinli Rajt iz Dubaija (4,4%), Dvejn Vašington iz Partizana (4,3%) i Dušan Miletić iz Kluža (4,3%).