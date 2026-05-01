Hapoel gubi 1-0 u četvrtfinalnoj seriji protiv Reala, a drugi meč u Madridu je u petak od 20.45.

Kada dođe plej-of, nemaš vremena za izgovore. Samo treba da daš sve što imaš na terenu i da posle utakmice nemaš žaljenje. To pokušavam u svakom meču i nadam se da ću to uraditi i večeras - rekao je Micić.

Komunikacija sa Dimitrios Itudisom je dobra.

-U redu je. Video sam mnogo toga tokom karijere, tako da me više ništa ne iznenađuje. Na istoj smo talasnoj dužini i obojica želimo pobedu, a to je najvažnije. Cilj ispred nas je zajednički i idemo ka njemu.

Micić ima najveću platu u Evroligi.

-Plate su nešto što dolazi sa ciljevima i postignućima, i zavisi od vlasnika koliko žele da ulože. Na terenu smo svi isti i svi imamo priliku da se borimo, i to je ono što je zaista važno - ističe on.

Micić ove sezone ima prosek od 11,5 poena, 4,2 asistencije i 2,7 skokova.