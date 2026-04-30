Crveno-beli ovog leta kreću po Aleksu Terzića, reprezentativca Srbije.

Ne bi trebalo da bude problema oko realizacije, jer kod Terzića i Salcburga postoji obostrana želja za rastankom saznaje "Sport klub".

Na „Transfermarktu“ Terzić je procenjen na tri miliona evra, ali otkupna cena će biti najverovatnije jeftinija.

Terzića je Crvena zvezda prodala Fiorentini 2019. godine za 1,7 miliona evra, a 2023. je za tri puta veću sumu otišao u Salcburg.

Potreba angažovanja Alekse Terzića nastaje jer je veliko interesovanje za oba leva beka Crvene zvezde, jedan će verovatno otići i pre kvalifikacija za Ligu šammpiona.

Adem Avdić je „matrijal“ za još jedan jak transfer, a odlazak je daleko realniji posle sjajne igre u 179. večitom derbiju. Za Tiknizjana je pomama u Rusiji, a Crvena zvezda može da dobije tri puta veće obeštećenje nego kad ga je za 1,7 miliona evra kupila od moskovske Lokomotive.

Crvena zvezda treba da donese odluku, ali kako sada stvari stoje, na levom beku će biti promena.