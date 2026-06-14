Doskorašnji trener Mančester junajteda Ruben Amorim nalazi se pred novim poslom. Portugalac bi uskoro trebalo da postane šef stručnog štaba Milana.

Kako pišu "Korijere delo Sport" i "A Bola", spreman je dvogodišnji ugovor za nekadašnjeg fudbalera, a trebalo bi da inkasira od 3.000.000 do 4.000.000 evra po godini.

Milan je bez trenera od kako se rastao sa Maksom Alegrijem nakon neuspeha i ostanka bez Lige šampiona porazom u poslednjem kolu Serije A.

Amorim je do sada radio kao trener Kasa Pije, Brage, Sportinga i Mančestera.