Fudbaleri Crvene zvezde su saznali svog protivnika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

To će biti Hapoel Ber Ševa koji je u revanšu savladao Vikingur sa 2:0 i ukupnim rezultatom 3:2 zakazao okršaj sa prvakom Srbije.

Islandski predstavnik je dobio prvu utakmicu sa 2:1 i tu prednost je dobro čuvao, ali se sve raspalo u drugom poluvremenu. Hapoel je poveo u 65. minutu, kada je Ahmed postigao pogodak.

Nastavili su Izraelci sa napadima i to im se isplatilo u 80. minutu, kada je Gana pogodio za 2:0.

Bilo je dramatično u finišu meča, pošto je Vikingur dobio penal, ali je VAR isti poništio.

Zvezda u ovim trenucima odrađuje posao protiv Larna, a naredne nedelje sledi okršaj sa Hapoelom. Prvi meč na programu će biti 4. ili 5. avgusta u Mađarskoj, dok je revanš nedelju dana kasnije u Beogradu.