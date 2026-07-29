Fudbaleri Železničara u četvrtak od 21 sat gostuju Bragi u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Tim iz Pančeva je u prvom susretu ostavio vrlo dobar utisak, ali su Portugalci slavili sa 1:0.

Uoči revanša u Portugalu je svoje utiske izneo trener Železničara Radomir Koković.

- Zaista koliko god to čudno zvučalo, ja nisam fokusiran na rezultat, već na našu igru. Kao što smo bili i u prvoj utakmici. Mislim da je to recept za utakmicu i sutra. Da probam da odgovorim konkretnije - osnovna ideja je da budemo fokusirani na stil igre koji forsiramo. Izbegavam da pričam o rezultatu, ali mi ćemo učiniti sve da stavimo sebe u poziciju da možemo da očekujemo pozitivan rezultat. Apsolutno nemamo strah od utakmice i idemo na pobedu uvek, ma ko god da je protivnik - kaže Koković.

Ističe da je ekipa uigrana i nada se da će ovaj put iskoristiti neku od prilika.

- Stvorili smo dosta utakmica za gol, to je svako mogao da vidi. Imali smo izrazito povoljne prilike. U nekim situacijama je falila dobra odluka u završnoj trećini. Naravno da smo analizirali protivnika i imamo ideju kako da se suprostavimo. Uigravali smo određene mehanizme za koje mislimo da će funkcionisati, da budemo opasni u fazi igre sa loptom i nadam se da će nam se to isplatiti - jasan je trener srpskog kluba.

Veliku pažnju izazvalo je što nema fudbalera Džaspera, a strateg pančevačkog tima ističe da je vreme da se ekipa privikava na život bez njega.

- Imam nula dilema u vezi sa timom. A što se tiče Džaspera, pred transferom je otkad se završila sezona. Nije teško zaključiti da ćemo morati da se naviknemo na život posle njega. Taj dan je izgleda došao. Neki drugi igrač će nastaviti na njegovoj poziciji, možda drugačijeg profila, ali možda nam doprinese u nekom drugom smislu - ističe Koković.

Imao je samo reči hvale za protivnika.

- Veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde, na svakom koraku se oseća veličina kluba i istorija i tradicija. Braga je klub koji je pripada ovom takmičenju, već je za Ligu Evrope, ako ne i za Ligu šampiona. Privilegija je da smo u istom takmičenju sa Bragom. Mi smo mlad tim, jedan od najmlađih u takmičenju. Gledaćemo da budemo dosledni svom stilu igre, da se prestavimo u što boljem svetlu, da ovo iskoristimo kao afirmaciju i da dostojno reprezentujemo sprski fudbal i naš klub - jasan je Koković.

Poseban deo pripreme bila je psihološka, jer većina igrača nema nikad nije igrala na gostovanju u inostranstvu.

- Činjenica je da je za moje igrače ovo prvo iskustvo u Evropi na gostujućem terenu. Ja ću uraditi sve što mogu u teoriji da ih pripremim za impuls sa tribina i na stav igrača Brage kako nas dočekuju. Ipak, mislim da bila kakva psihološka priprema koja se bavi teorijom, a ne praksom ne mora nužno mnogo da donese. Svaki igrač moraće to nešto da pronađe u sebi i sam se izbori sa pritiskom. Kad ne posedujete iskustvo u nekim situacijama i niste sigurni kako adekvatno da odgovorite, morate jednostavno sami. Nadam se da adaptacija neće trajati duže od deset minuta - objasnio je Koković.