Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su (2:2) protiv Železničara iz Pančeva i tako propustili priliku da osvoje 37. titulu prvaka države u istoriji kluba, ali, domaći tim je odigrao hrabro, napravio veliki korak ka Evropi, jer je odmakao Novom Pazaru na pet bodova.

Nakon utakmice, trener domaće ekipe, Radomir Koković je bio zadovoljan i ushićeno je govorio za televiziju Arena Sport posle utakmice.

-Moram da budem objektivan, da kažem da sam zadovoljan bodom, ali sam zadovoljniji igrom, radili smo ono što smo vežbali, bili smo u visokom intenzitetu, čekali smo njihov pritisak i radili ono što smo uigravali. Prvim poluvremenom sam jako zadovoljan, a naravno ne može da škodi dva gola. Drugo poluvreme, Zvezda ima kvalitet koji ima smo znali da će nas spustiti nisko u zonu, međutim mi smo ostali discipluinovani, ne toliko kompaktni kako bih želeo, ali smo pronašli način da privedemo meč kraju.

Napomenuo je koliko je ovaj bod izuzetno bitan kada je reč o borbi za Evropu.

-Naravno, mi smo prvu utakmicu izgubili u plej-ofu. Ovo je druga utakmica, upisali smo bod, na svaku narednu idemo da pobedimo, da ostanemo dosledni svom stilu i videćemo koliko će to biti dovoljno za rezultat - zaključio je Radomir Koković za Arena sport televiziju.