Košarkaši Crvene zvezde ni ove sezone nisu uspeli da se plasiraju u plej-of Evrolige, pošto su u plej-inu izgubili od Barselone.

Neposredno pred okršaj sa Kataloncima stigla je vest da je pomoćnik Saše Obradovića Milan Minić, dobio otkaz posle poraza od Partizana u ABA ligi.

Telegraf.rs je stupio u kontakt i sa trenerom Milanom Minićem, ali je on citirao Sašu Obradovića.

- Nemam komentar - kratko je poručio Milan Minić portalu Telegraf.rs na pitanje šta je razlog za otkaz.

Podsećamo, isti odgovor Obradović je dao na konferenciji za medije posle eliminacije, kada je upitan zašto je Minić napustio crveno-bele.