Partizan je završio jedan od velikih poslova ovog prelaznog roka, a sada su poznati i finansijski detalji angažmana Kevarijusa Hejsa.

Posle informacije koju su objavili španski mediji da će američki centar pojačati crno-bele, "Mozzart sport" prenosi da je saradnja dogovororena na dve godine i da će nekadašnji košarkaš Monaka inkasirati čak 1.500.000 dolara po sezoni.

Što znači da ukupna vrednost ugovora iznosi tri miliona dolara.

Reč je o jednom od velikih poteza Partizana ovog leta, pošto u Humsku stiže igrač sa značajnim evroligaškim iskustvom.

Prethodne sezone je Hejs nastupao za Monako, a ranije je nosio dresove Žalgirisa, Pariza i Asvela.

U Partizanu veruju da će upravo Hejs biti jedan od stubova tima u naredne dve sezone, a njegova plata od 1,5 miliona dolara godišnje potvrđuje da crno-beli u njemu vide jedno od ključnih pojačanja za napad na vrh Evrolige i regionalnih takmičenja.