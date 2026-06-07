Srbija je u polufinalu posle produžetka izgubila od Letonije sa 20:19.

Naši reprezentativci će u meču za bronzu igrati protiv poraženog iz duela Nemačka - Francuska. Meč za treće mesto igra se od 20.05.

Srbija je dobro krenula, povela 4:1. Nastavila je u istom stilu i došla je do ubedljivijih 7:3.

Ali od tada se preokreće situacija. Letonci prave seriju 5-1 i dolaze do 8:8. Seriju je prekinuo Barać za 9:8. Letonci su uzvratili za 9:9, a onda je konačno koš pogodio Strahinja Stojačić. I to dvojku za 11:9, što mu je bio prvi koš od samog početka, kada je pogodio za 2:0.

Ipak, Letonci se nisu dali i uspeli su da dođu do prvog vođstva na meču – 13:12. Ipak, Stojačić se razigrao, vezao još četiri poena i doneo novi preokret – 16:14 dva minuta pre kraja.

A onda prava drama. Letonci su dvojkom 22 sekunde poveli 18:17. Ali onda pogađa Strahinja Stojačić za 18:18. Tako se završilo predviđenih 10 minuta, igrao se produžetak. Prvi koš za Srbiju u produžetku pogodio je Stojačić. Potom je Srbija imala još dve šanse da postigne koš za pobedu. Međutim, nije ih iskoristila, a Letonci svoju jesu i Lasmanis pogađa dvojku za 20:19 i plasman Letonije u finale.

SRBIJA - LETONIJA 19:20

19:20 - Lasmanis pogađa za dva i Letonija je u finalu!

19:18 - Vodi Srbija! Kakva drama!

18:18 - Stojačić donosi izjednačenje. Do kraja još 15 sekundi. Igraće se produžetak, Milutinović je promašio šut za pobedu.

17:18 - Dvojka Nijezisa.

17:16 - Novi koš Stojačića.

16:16 - Nerešeno je, poslednji minut.

16:15 - Lasmanis dolazi do lakih poena. Drama se nastavlja.

14:13 - Neverovatni Stojačić pogađa novu dvojku! Kakav meč igra, treća njegova dvojka.

12:13 - Prva dvojka za Letonce i njihovo prvo vođstvo.

11:9 - Dvojka Stojačića! Au, kako je ovo bilo važno!

8:8 - Lacis donosi izjednačenje Letoniji.

8:6 - Pukla je odbrana Srbije, još lakih poena za Letonce.

8:5 - Ne predaju se Letonci, prilaze na -3!

7:3 - Nerandžić zakucava. Sjajna igra basketaša Srbije!

5:3 - Lasmanis donosi treći koš Letoncima.

5:2 - Barać zakucava, kontrolišu naši basketaši dešavanja na terenu.

4:1 - Milutinović pogađa za dva.

2:1 - Letonija do prvog koša stiže sa linije penala.

2:0 - Stojačić pogađa dvojku, odličan početak Srbije, a onda i odlična odbrana naše ekipe.

17.32 - Sastav Srbije: Strahinja Stojačić, Nemanja Barać, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić.

17.20 - Orlovi su čak šest puta osvajali Svetsko prvenstvo.

17.18 - Nakon ludog četvrtfinala i preokreta protiv Holandije, naši momci su na korak do finala.

17.16 - Meč za treće mesto igra se od 20.05, a finale je u 21.15.

17.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen polufinalu Svetskog prvenstva za basketaše u kojem se sastaju Srbija i Letonija. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Poljske.