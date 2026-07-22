Odeljak Majami Hita zadužen za društvene mreže, ili je napravio neverovatnu grešku – što je i zvanično objašnjenje kluba – ili je to bila neka vrsta marteniškog trika.

Dakle, Hit je na svom YouTube kanalu greškom objavio zakazani prenos uživo pod nazivom „Uvodna konferencija za medije Lebrona Džejmsa“, uz datum 27. jul, što je, prema rečima portparola kluba, bila administrativna greška.

Portparol Hita rekao je za ESPN da je klupski tim zadužen za društvene mreže pripremao sadržaj za slučaj da Lebron Džejms zaista potpiše za Majami, ali je link greškom objavljen na zvaničnom YouTube kanalu. Objava je ubrzo uklonjena.