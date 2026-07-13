Gde će karijeru nastaviti Lebron Džejms, jedno je od gorućih pitanja u svetu košarke.

Jasno je da mu prija kada je u centru pažnje, pa je tako bilo i 2010. godine kada je menjao sredinu prvi put, a ni prilikom odlaska u Lejkerse nije bilo mnogo drugačije pa neće biti ni sada.

Ono što će rastužiti brojne ljubitelje košarke u Srbiji, ali i u Koloradu jeste informacija koju je doneo Šems Čaranija lično – Lebron Džejms je odbio Denver.

- Svakog dana Lebron je bliži odluci. Informacije su mnogima poznate, razgovori sa Ričom Polom traju i ove nedelje i svi se trude da ga privuku, a ponude se slušaju. Klivlend, Majami, Golden Stejt i Minesota su opcije, sve drugo je odbio. Lebron hoće da se takmiči, hoće da napadne titulu, a ovo neće biti odluka koju vuku finansije - rekao je Šems Čaranija.