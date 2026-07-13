Košarkaš iz Gvineje Alfa Dijalo postaće član Denvera, prenose američki mediji.

ESPN navodi da je Dijalo potpisao jednogodišnji ugovor sa klubom za koji igra Nikola Jokić.

Dijalo (29) je prethodnih pet godina igrao za Monako, a prošle sezone je proglašen za najboljeg defanzivca Evrolige.

Zaradiće 1.400.000 dolara za godinu dana.

Košarkaš iz Gvineje je tokom sezone 2025/26 u Evroligi prosečno beležio 11,9 poena i 4,4 skoka.

Dijalo je do 2020. godine igrao za Providens na koledžu, a nakon što nije draftovan prešao je u grčki Lavrio.